Rubano in un negozio del centro: fratello e sorella denunciati per furto. Sono minorenni

Due ragazzini, entrambi minorenni, fratello e sorella, sono stati denunciati per tentato furto aggravato commesso in un negozio di abbigliamento del centro, poiché hanno provato a sottrarre una maglietta del modesto valore di circa 20 euro staccando il dispositivo antitaccheggio. La commessa si è accorta del fatto poiché aveva tenuto sotto controllo i due che si aggiravano con fare sospetto. Quando sono arrivati alla cassa per pagare altre cose di poco valore, inavvertitamente alla ragazza è caduto il dispositivo antitaccheggio che aveva staccato dalla maglietta, così che la commessa ha trovato conferma dei suoi sospetti ed ha chiamato la polizia. Le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, subito intervenute, hanno accompagnato in ufficio i due fratelli e dopo avere stilato i verbali del caso, li hanno riconsegnati ai genitori, residenti in città.