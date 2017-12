Rubano un'auto: nella fuga finiscono fuori strada e restano impantanati

Hanno rubato un'auto, ma nella fuga si sono impantanati a bordo strada, preferendo quindi dileguarsi a piedi. Gli agenti della Volante della Questura di Forlì sono intervenuti venerdì pomeriggio, poco dopo le 15, in via Delle Selve, nei pressi di Rocca delle Caminate, dove era stata segnalata la presenza di una "Renault Scenic" fuori strada. I poliziotti hanno raccolto la testimonianza di un residente, il quale ha riferito che nella nottata tra giovedì e venerdì, intorno alla mezzanotte, aveva udito dei rumori di un'auto rimasta bloccata nel fango. Dagli accertamenti è emerso che la vettura era stata rubata in via La Fontana. La "Scenic", integra, è stata recuperata e restituita al proprietario.