Ruffilli, donata al Comune una copia della sentenza della Corte d'Assise che condanna i brigatisti

Donata alla città di Forlì, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, copia della sentenza di condanna emessa nel 1990 dalla Corte d’Assise di Forlì nel processo per l’omicidio del Senatore Roberto Ruffilli. A donarla Giuseppe Giordano, all’epoca responsabile della Sezione Antiterrorismo della Digos di Forlì, che è stato ricevuto in Municipio dall’Assessore alla Legalità, Maria Grazia Creta. “Desidero ringraziare Giuseppe Giordano per questa importante donazione che avviene in occasione di una giornata storica per la nostra città - ha detto l’Assesore Creta -. Il testo della sentenza sarà collocato nella nostra Biblioteca a disposizione dei cittadini e dei ragazzi, quale segno e messaggio dei valori di giustizia, legalità e democrazia”. Non pare sia prevista, invece, una pubblicazione online, come sarebbe necessario. A distanza di oltre trent'anni, la sentenza, che è pubblica, non è infatti reperibile su nessun sito tra quelli che curano la memoria di Roberto Ruffilli, nonostante sia il principale documento ufficiale sull'omicidio.