Cinema, "Rwanda" in concorso al prestigioso Durban International Film Festival

La notizia della selezione è giunta al regista del film, Riccardo Salvetti, nonché agli autori ed attori protagonisti Marco Cortesi e Mara Moschini, di ritorno dalla 17esima edizione di Ischia Film Festival, attesissima kermesse fondata e diretta da Michelangelo Messina e co-diretta da Boris Sollazzo, dove Rwanda era in concorso nella sezione “Location Negata”. La corsa di Rwanda sembra essere letteralmente inarrestabile. La pellicola prodotta da Horizon Srl giungerà infatti in concorso al Durban International Film Festival che si terrà nella città di Durban in Sud Africa dal 18 al 28 luglio. Ad accompagnarla sarà proprio il regista Salvetti.

Oltre 180 film da tutto il mondo, il Durban International Film Festival vede la collaborazione con Berlinale Talents e si unisce a Festival Cinematografici di enorme importanza come Cannes International Film Festival, Berlinale International Film Festival, Sydney International Film Festival in qualità di festival valevole per la selezione agli Academy Awards americani (Oscar). Tra gli ultimi film presenti in concorso pellicole firmate da Wim Wenders, Bernardo Bertolucci, Matteo Garrone, Paolo Sorrentino, Woody Allen, Giuseppe Tornatore, Ferzan Ozpetek e Wong Kar-Wai.

Realizzato grazie ad una campagna di crowdfunding di enorme successo, realizzata in collaborazione con la piattaforma Produzione dal Basso, Rwanda ha goduto del supporto di importanti istituzioni quali Regione Emilia-Romagna, Film Commission Emilia-Romagna, Anvgc- Ass. Naz. Vittime Civili di Guerra, Comune di Forlì e della partnership con Sedicicorto International Film Festival e della Federazione Italiana dei Cineclub (Fedic).

Il film prende spunto dalla storia vera di due protagonisti che hanno vissuto le drammatiche ore del genocidio in Rwanda dell’aprile 1994. Lo fa con una sensibilità che veicola fin dal suo nascere lo spettacolo teatrale portato in scena per oltre due anni da Cortesi e Moschini, protagonisti della pellicola, affidata al talento del giovane regista forlivese Riccardo Salvetti coadiuvato dall’esperienza di Massimo Gardini, produttore e direttore della fotografia.

Un’altra importante partecipazione che va ad aggiungersi alle moltissime già presenti nel palmares del film e che il cast ha accolto con enorme entusiasmo. Nel frattempo il team è al lavoro alla nuova produzione, Il Muro, film-documentario con cui si commemorerà il trentennale dalla caduta del muro di Berlino e le cui riprese inizieranno nel mese di agosto.