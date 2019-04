Il film forlivese "Rwanda" trionfa al Festival del cinema indipendente a Parigi

La vittoria per la pellicola 'Rwanda' arriva al Festival del cinema indipendente di Parigi proprio in corrispondenza del 25° anniversario del drammatico genocidio nel paese africano, uno dei più terribili che ricordi la storia dell'umanità. Un bel successo per il film documentario che ha visto lo scorso dicembre la prima proiezione romagnola al teatro Diego Fabbri. Il film ideato da quattro cineasti forlivesi, Riccardo Salvetti, Massimo Gardini, Marco Cortesi e Mara Moschini, e realizzato dallo studio di produzione Horizon con il contributo dei tanti volontari che hanno sposato il progetto tramite una campagna di crowdfunding, racconta la storia vera di un ragazzo hutu e una ragazza tutsi protagonisti di un gesto di incredibile coraggio e determinazione con il quale riuscirono, nella furia della pulizia etnica nel piccolo Paese dell’Africa centrale, a salvare oltre 20 persone (la maggior parte bambini) durante il genocidio più veloce e sistematico della storia dell’umanità, quello avvenuto in Rwanda nel 1994 e che costò la vita ad oltre 800.000 civili.

Domenica sera è arrivato appunto il riconoscimento nella capitale francese. L'ÉCU - L'European Independent Film Festival ha annunciato i suoi film vincitori del 2019. Dopo aver presentato 79 film provenienti da 30 paesi, sono stati premiati 26 vincitori in 14 categorie. A “Rwuanda”, diretto da Riccardo Salvetti , è arrivato il riconoscimento come miglior film drammatico indipendente europeo. Negli ultimi 14 anni, ÉCU ha aiutato a lanciare molti talentuosi cineasti indipendenti. “Il Festival è estremamente orgoglioso di assistere questi artisti appassionati di passione che creano un cinema incredibile senza i benefici dei grandi budget di produzione - spiega la nota del festival che annuncia i trofei -. La missione di ÉCU di scoprire e promuovere straordinari film indipendenti da tutto il mondo lo rende un importante evento culturale europeo”.

Si congratula il deputato Marco Di Maio: "Nel giorno in cui si ricordano i 25 anni da quel genocidio, il film Rwanda vince il titolo di miglior film europeo al festival del cinema indipendente a Parigi. Una pellicola ideata e realizzata in Romagna, diffusa poi in tutta Italia e in Europa grazie anche ad una straordinaria operazione di crowdfunding. Un grande abbraccio a Marco Cortesi e Mara Moschini che si sono interamente dedicati a questo progetto di teatro civile. Il vostro successo rende orgogliosa un’intera comunità".