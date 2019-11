S'innervosisce alla vista dei Carabinieri: pusher nascondeva marijuana, arrestato

Un 22enne ragusano, con precedenti specifici, è stato arrestato martedì sera dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì nel corso di un servizio antidroga con l'accusa di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". Il giovane, nullafacente e domiciliato nella città mercuriale, è stato notato dai militari mentre percorreva a piedi viale Bologna con un fare sospetto. Lo stesso è stato quindi fermato per essere identificato, ma visto l’atteggiamento agitato i militari hanno deciso di perquisirlo. Nascosti nella giacca aveva due involucri contenenti marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare, ha permesso di recuperare altri 44 involucri della stessa sostanza, per un totale di 55 grammi circa, un bilancino di precisione, e 95 euro in contanti provento dell’illecita attività. Processato per direttissima, il giudice Ilaria Rosati (pubblico ministero Fabio Magnolo) ha convalidato l'arresto, disponendo l’obbligo di presentazione alla P.G. e l’obbligo di dimora nel Comune di Forlì.