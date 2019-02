C'è il Carnevale alla Cava: salta il servizio di Ecostop in via Sillaro

Sabato, in occasione del carnevale nel quartiere Cava, il servizio di Ecostop previsto in via Sillaro 37 dalle 13,15 alle 14,15 non potrà essere svolto. Tuttavia sarà prolungata la permanenza dell'Ecostop nella fermata precedente di via Falterona di fronte al civico 1, fino alle 14,30.