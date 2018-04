I Testimoni di Geova forlivesi in assemblea a Imola

Sabato i Testimoni di Geova di Forlì e delle zone limitrofe, si raduneranno nella sala delle assemblee in via Pastore 1 a Imola per la prima assemblea annuale dal tema “Non smettiamo di adempiere la Legge del Cristo”. Per l’occasione sono attesi circa 1.800 presenti. Anche a questa assemblea è prevista la cerimonia del battesimo dei nuovi adepti. L’immersione totale in acqua, come appropriato simbolo della loro pubblica dichiarazione di appartenenza al popolo dei Testimoni di Geova, sarà celebrata alle ore 11:35. Alle 14:55 sarà pronunciato il discorso dal tema “Amiamoci gli uni gli altri come ci ha amato Gesù”. Tutti gli interessati sono i benvenuti. Il programma inizierà alle ore 09:40 e terminerà alle 16:00.