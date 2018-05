Sabato inaugura la rotatoria nei pressi della scuola di Vecchiazzano

Sabato alle ore 9.00, il Comitato di Quartiere Vecchiazzano Massa Ladino, in collaborazione con la scuola Duilio Peroni, ha organizzato la manifestazione inaugurale della rinnovata rotonda di via Castel Latino- via Magellano situata di fronte all'entrata dello svincolo con il parcheggio della scuola. L'iniziativa, che rientra nel progetto “Adotta una rotonda”, offre ai ragazzi del Quartiere l'opportunità di accogliere le loro opere artistiche e personalizzare la rotatoria con un allestimento che ha come tema la festa degli alberi, storico momento di unione e festa per tutti i bambini della scuola ma anche per tutte le famiglie del Quartiere. In caso di mal tempo l’iniziativa sarà rimandata a sabato 26 maggio, semrpe alle ore 9.00.

