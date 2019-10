Dovadola presa d'assalto per la Sagra del Tartufo. Tagliatelle e panzerotti fanno gola a tutti

E' un veterano della Sagra del Tartufo di Dovadola. E anche quest'anno ha fatto incetta di premi. Il commerciante ravennate Tiberio Roncuzzi ha vinto l'edizione 2019 del Tartufo d'Oro, appuntamento inaugurare della sagra dovadolese che ha visto domenica la presenza di circa diecimila persone. Quest'anno Roncuzzi ha presentato un tartufo di 425 grammi, mentre quello dello scorso anno fu di 490 grammi. Lo stesso ha vinto anche il Premio Qualità, mentre il Premio Quantità è andato a Vanni Buonavita. La calda domenica ha incentivato la gita fuoriporta, con il paese della vallata del Montone preso d'assalto. In poche ore sono state divorate 3mila uova di tagliatelle tirate a mano dalle sapienti mano delle sfogline della locale Pro Loco, la più giovane ventunenne e la più "saggia" 81enne, condite al ragù o al tartufo. Tra le specialità che hanno fatto gola ai visitatori anche i panzarotti al tartufo.

La 53esima Sagra del Tartufo dà appuntamento domenica prossima per il secondo ed ultimo appuntamento. Le vie e le piazze del paese torneranno ad animarsi con le bancarelle che proporranno settori merceologici (abbigliamento, casalinghi, accessori e prodotti eno –gastronomici tipici). La sagra si avvarrà della presenza di produttori agricoli e coltivatori diretti locali e di commercianti di tartufi e funghi. Il pregiatissimo tartufo bianco che cresce nel sottosuolo che circonda Dovadola, accompagnerà le pietanze che saranno proposte e servite negli stand gastronomici della Pro Loco, situati in piazza Berlinguer. Saranno proposti i piatti della tradizione romagnola, ma anche polenta, crostini, panzerotti, uova, scaloppine di vitello al tartufo, piadina romagnola, farcita con salumi, patate fritte, ottimo vino locale. Dalle 14.30 in poi, ci sarà l’intrattenimento musicale con i "Qluedo".