SapEur, apre il salone del gusto: un weekend dedicato alle eccelenze enogastronomiche

Riparte con l’appuntamento più atteso dalle famiglie e da tutti i buongustai la stagione di eventi organizzati da Romagna Fiere. Il 2018 si apre, infatti, con la 16esima edizione di SapEur abbinata al quarto Forlì Wine Festival. Da venerdì a domenica i padiglioni espositivi della Fiera di Forlì si trasformeranno nel più grande mercato agroalimentare coperto di tutta la Romagna, un Salone del gusto ricco di profumi, sapori e stimoli per il palato con centinaia di espositori provenienti da tutta Italia e non solo che proporranno al pubblico un viaggio tra prodotti di qualità certificati dai marchi Doc, Dop, Docg, Igt, Igp e Slow Food, da assaggiare liberamente e acquistare a prezzi di assoluta convenienza. Tre giorni per scoprire la migliore gastronomia italiana, quella che non è abitualmente reperibile al supermercato, ma alle cui radici si trovano solo autenticità e passione.

Porte aperte dalle 14 sino alle 22.30 (sabato e domenica ingresso dalle 10.00) al costo di appena 3 euro per la giornata inaugurale, ma con la possibilità di accedere anche sabato e domenica a prezzo ridotto sia presentando il tagliando da 6 euro che come d’abitudine si può ottenere anche dal sito www.sapeur.it, sia presentando alle casse il coupon personalizzato che dà diritto all’ingresso a 3 euro e che chiunque potrà ricevere sulla propria casella di posta elettronica scaricando sul proprio telefonino la App Romagna Fiere e registrandosi su “Speciale App SapEur”. Uno sconfinato “Eden” per i buongustai accoglierà i visitatori. Tipicità gastronomiche ed artigianali di ogni regione d’Italia da assaggiare e portare sulla propria tavola. Casomai abbinate a un vino di qualità da trovare tra le 40 Cantine e le oltre 100 etichette presenti nel padiglione del 4° Forlì Wine Festival, rassegna enologica che permetterà di effettuare un percorso di degustazioni illimitate al solo costo del biglietto d’ingresso (8 euro, ma con calice e tasca personalizzata in omaggio) e di entrare a contatto diretto con le aziende produttrici per conoscere tutti i segreti di ogni vitigno e ogni “bottiglia”.

Proprio all’interno del Forlì Wine Festival si sostanzierà una simbiosi tra il “bere di qualità” e la cucina d’eccellenza. Quella “stellata”. La grande novità di questo 2018 è proprio il “Teatro degli Chef”: per tutte le tre giornate della manifestazione, i più apprezzati e rinomati cuochi del territorio assieme ad alcuni grandi interpreti internazionali della Cucina tradizionale di alta qualità, prepareranno a vista i piatti che sono soliti proporre nei loro ristoranti. Saranno piatti da una stella Michelin, studiati ad hoc per l’occasione, con ingredienti a km0 dove internazionalità e territorio si fondono in perfetta armonia. I visitatori potranno sperimentare acquistando a prezzi decisamente favorevoli, e assaporando poi direttamente in fiera, uno o più tra i piatti che hanno conquistato gourmet e turisti in tutto il mondo.

L’evento è organizzato in collaborazione con lo Chef Massimiliano Cameli, che assieme al fratello Matteo e al padre Giovanni gestisce il ristorante “Al Vecchio Convento”. I due fratelli saranno tra i 10 grandi cuochi, provenienti anche da Germania, Gran Bretagna, Finlandia e persino Giappone, che cucineranno a vista davanti ai “clienti”, ognuno un piatto davvero particolare che sarà possibile assaporare solo in fiera a Forlì. Dieci pietanze, ognuna abbinata a un vino diverso, che i visitatori potranno “prenotare” acquistando un ticket al costo di 7 euro a portata. Basterà poi portarlo al cospetto del cuoco e lui preparerà al momento la portata prescelta abbinando la maestria tra i fornelli alla capacità di raccontare origini e qualità del piatto stesso.

Questi i piatti che verranno proposti carbonara moderna; lasagnetta al tartufo e tuberi; spaghettini vegani di verdure con salsa sambal; tagliatelle di seppie, tonno marinato e salmone a bassa temperatura; salsiccia di pesce spada in guazzetto di pomodoro e olive; controfiletto al vapore con croccante di castagne e salsa Becou An; costoline di maiale in agrodolce e noci di Macadamia; disco al sedano rapa affumicato e grigliato con spuma di semolino, germogli di abete rosso in salamoia, purea di cipolle grigliate e cavolfiore; "Palla di neve" al cioccolato, barbabietola e aneto al cocco: crema brulé a base di tofu e cioccolato, palle di aneto al cocco, sorbetto di barbabietola e gelatine di barbabietole essiccate; e sorbetto d’arancia in meringa all’anice con spuma di semi di lino

Negli spazi del SapEur, invece, sarà presente una folta schiera di altri grandi “virtuosi”. In questo caso del forno. Sono Dovilio Nardi e i suoi pasticceri e pizzaioli della NIPfood, la Nazionale italiana pizzaioli da lui fondata e, nel tempo, diventata un punto di riferimento anche per offrire, su tutto il territorio nazionale, formazione professionale teorica e tecnica per pizzaioli e baristi, svolgere attività di ricerca qualità e sviluppo nel campo dell'alimentazione, fornire consulenza per aziende e privati, organizzare corsi amatoriali di cucina tradizionale, vegan, senza glutine e di qualificazione su pizza, pane, pasta, pasticceria e bartending. La tradizione italiana, dunque, che sposa l’innovazione, il biologico, il gluten free. Questo è NIPfood che a Forlì proporrà, da venerdì a domenica, prodotti artigianali al kamut, vegan e senza glutine, darà corpo a masterclass su pizza e semilavorati e presenterà in esclusiva nuovi progetti come quello legato al Farro Monococco.

Questo il programma di eventi che NIPfood proporrà a SapEur

Venerdì

15.00 – 16.30 Presentazione semilavorati artigianali NIPfood

16.45 – 18.00 Nuovo progetto “Farro Monococco” di NIPfood

18.15 – 19.30 Presentazione e Degustazione Prodotti Gluten Free

19.45 – 21.00 Degustazione semilavorati artigianali

21.15 – 22.30 Presentazione e Degustazione Prodotti KAMUT

Sabato

10.30 – 11.30 Masterclass di Pizza Vegan

11.45 – 13.30 Masterclass con semilavorati NIPfood

13.45 – 15.00 Nuovo progetto “Farro Monococco” di NIPfood

15.30 – 17.00 Presentazione e Degustazione Prodotti Gluten Free

17.30 – 19.00 Presentazione e Degustazione Prodotti KAMUT

19.30 – 21.00 Presentazione e degustazione semilavorati artigianali NIPfood

21.15 – 22.30 Masterclass Pizza Vegan

Domenica

11.00 – 12.30 Presentazione e Degustazione Prodotti Gluten Free

13.00 – 14.30 Presentazione e degustazione semilavorati artigianali NIPfood

15.00 – 16.30 Nuovo progetto “Farro Monococco” di NIPfood

17.00 – 18.00 Masterclass Pizza Vegan

18.30 – 20.00 Presentazione e degustazione semilavorati artigianali NIPfood



INFORMAZIONI

ORARI: venerdì 14.00 - 22.30; sabato 10.00 - 22.30; domenica 10.00 – 20.00

PREZZI: venerdì biglietto unico 3 euro; sabato e domenica biglietto intero 8 euro (ridotto 6 euro con coupon scaricabile dal sito www.sapeur.it); gratis bambini fino a 12 anni.