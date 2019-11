Mondo del lavoro e scelta della scuola superiore, ecco il 'Salone dell'orientamento' per capirci qualcosa

Dove va il mondo del lavoro? Quali studi prendere per poter accedere ad un impiego finita la scuola? “Futuro @l lavoro” è il titolo del Salone dell'Orientamento che si svolgerà nelle giornate del 22 e 23 novembre alla Fiera di Forlì. Una ricca offerta di proposte formative e di orientamento per fare una scelta più consapevole sui proprio studi, sia per quanto riguarda i giovani che le loro famiglie.

Il momento inaugurale è previsto alle 11 del venerdì e aprirà le porte a una iniziativa che si preannuncia con grandi numeri per partecipazione di scuole superiori e medie, enti di formazione, mondo delle imprese con adesioni di studenti oltre quota tremila. L'evento è organizzato da Comune di Forlì, Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Scolastico Provinciale, Camera di Commercio della Romagna e Techne, in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Confindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Confagricoltura, enti di formazione e realtà imprenditoriali. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti: giovani delle scuole, famiglie, associazioni, cittadini

“L'obiettivo - ha spiegato Paola Casara - è di offrire ai giovani e alle famiglie informazioni, stimoli e strumenti utili alla costruzione del loro futuro scolastico e professionale. Nel corso delle due giornate verranno trattati tematiche inerenti il mondo del lavoro, i fabbisogni occupazionali e professionali delle imprese, le competenze trasversali e specialistiche necessarie per affrontare i cambiamenti in atto nel sistema socio-economico e delle professioni, attuali e future. E’ prevista, inoltre, un'area dedicata ai servizi di orientamento”. Il costo della manifestazione è di circa 50mila euro, di cui in parte coperto da sponsorizzazioni.

Il programma prevede due giorni, il primo (venerdì 22 novembre) dedicato maggiormente agli studenti delle scuole medie, mentre il secondo (sabato 23 novembre) è per quello delle scuole superiori. Due età diverse, ma due scelte altrettanto cruciali per il proprio futuro. All’interno di ogni stand saranno rappresentate le scuole superiori forlivesi, gli enti di formazione, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) , le imprese e associazioni di categoria. Ogni stand “racconterà” un ambito specifico e sarà animato da progetti e iniziative volte a fornire ai ragazzi una chiave di lettura del settore stesso.

Presenti anche degli stand di supporto e di approfondimento delle tematiche trasversali all’orientamento: tanti gli attori coinvolti che mettono a disposizione il loro sapere, con spazi seminariali e laboratori. In questi spazi saranno allestiti incontri con imprenditori, testimonianze, brevi seminari e convegni, laboratori a rafforzamento dell’orientamento e della crescita personale.

Scarica il programma completo (solo da Pc): PROGRAMMA COMPLETO 2019