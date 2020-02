Salvata da un grave tumore, la famiglia ringrazia i medici: Sara sta recuperando con forza e speranza

Ad un mese dall'intervento chirurgico affrontato dalla santarcangiolese Sara, la famiglia della paziente ringrazia con gratitudine e commozione "tutto il personale del Reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale Infermi di Rimini". RiminiToday aveva scritto la storia di Sara il 16 gennaio, pochi giorni dopo essere stata operata per un grave tumore. Un intervento difficile che ha visto operare fianco a fianco il primario di Rimini Gianluca Garulli e quello dell'ospedale Morgagni di Forlì, Giorgio Ercolani.

"Dopo l'esperienza del ricovero di mia figlia Sara - scrive il papà - io e la mia famiglia vogliamo esprimere gratitudine al personale medico e paramedico, in particolare al primario Gianluca Garulli. Una sanità d'eccellenza, tutti impegnati con grande umanità oltre che con competenza e serietà. Vogliamo ringraziare anche il personale infermieristico e gli operatori socio-sanitari: la sensibilità, solarità e l'empatia rendono la degenza ed i problemi legati ad essa più leggeri e sopportabili. Affidarsi con fiducia a chi si deve occupare della nostra salute rende tutto meno doloroso, meno preoccupante. E' importante sentirsi una persona e non un numero. Grazie". Sara in queste settimane sta recuperando le forze e si sta sottoponendo ai controlli con tenacia, forza e una nuova speranza.