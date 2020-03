Si cala nel pozzo per fare lavori e perde i sensi, salvato dai pompieri e dall'elicottero del 118

Si sono calati nel pozzo per un paio di metri, per soccorrerlo dopo che aveva perso i sensi. Un malore sarebbe potuto essergli fatale, potendo cadere nell’acqua, profonda circa 8 metri. I vigili del fuoco hanno salvato venerdì mattina un ottantenne che è stato colpito da un malore all’interno di un pozzo nelle campagne di Villafranca, in via dei Prati. L’uomo si era calato di un paio di metri per riparare una pompa e quindi restando sopra il livello dell’acqua, appigliato ad un muretto e ai tubi dell’attrezzatura.

Per fortuna, perdendo i sensi, l’anziano non è caduto nell’acqua, nella parte più profonda del pozzo, bloccato dal macchinario. I pompieri sono scesi con un respiratore ad ossigeno e dopo avergli fatto riprendere conoscenza, e lo hanno issato per poi consegnarlo alle cure del 118, giunto sul posto con l’elicottero delle emergenze. I vigili del fuoco hanno inoltre effettuato le verifiche sull’eventuale presenza di esalazioni, constatando una qualità dell’aria nella norma.