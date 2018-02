Minaccia di gettarsi dal ponte dei Veneziani: giovane salvata dai Carabinieri

Il tempestivo intervento dei Carabinieri di Meldola ha scongiurato il peggio. Una giovane maggiorenne, alle prese con un momento di sofferenza, è stata soccorsa martedì mattina dal personale dell'Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile e della locale stazione dopo che alcuni passanti l'avevano notata seduta sulla balaustra del ponte dei Veneziani, con le gambe sporte verso il fiume Bidente. Per scongiurare il peggio (sembrava che avesse l'intenzione di gettarsi nel corso d'acqua, dove in quel tratto è presente una piccola cascata), è scattata la procedura d'emergenza, con l'intervento anche dei Vigili del Fuoco e di un'ambulanza di "Romagna Soccorso".

Sul posto è intervenuta anche la madre, mentre in contemporanea un'amica della ragazza ha cercato telefonicamente di dissuaderla dall'insano gesto. Il tutto si è concluso in positivo grazie al gesto fulmineo di un militare della stazione di Meldola, che, arrivando da dietro, l'ha afferrata, facendola scendere dal ponte. Successivamente è stata affidata alle cure del 118, con il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso.