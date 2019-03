Perdono l'orientamento, due escursionisti tratti in salvo in tarda serata dal Soccorso Alpino

Paura per due forlivesi di 22 anni, che hanno perso l'orientamento durante un'escursione. I giovani sono partiti dal rifugio Cà di Sopra sulle rive del lago artificiale di Ridracoli nel parco delle Foreste Casentinesi per fare il periplo della diga di Ridracoli. Colti dal buio, intorno alle 18,30 hanno telefonato al gestore del rifugio dicendo che avevano perso l’orientamento. Immediatamente il gestore stesso ha allertato il Soccorso Alpino, Stazione Monte Falco, che ha provveduto ad inviare sul posto due squadre dalla valle del Bidente.

Nella zona vi è scarsissima copertura telefonica e non è stato possibile utilizzare la tecnologia dell’Sms locator. Una squadra è riuscita a localizzarli in torno alle 22,30. Il primo contatto è avvenuto a voce. La squadra ha dovuto proseguire l’avvicinamento a piedi in quanto le strade all’interno del parco sono bloccate da frane e alberi caduti e quindi non percorribili da mezzi fuoristrada. Una volta raggiunti dal personale del Soccorso Alpino i due escursionisti sono stati riaccompagnati alle loro macchine illesi.