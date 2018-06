Pompieri in azione per il salvataggio di un gattino, tra due ali di bambini

Vedere i pompieri in azione per i bambini – si sa – è sempre uno spettacolo che desta curiosità. Per questo alcune decine di piccoli si sono assiepati davanti alla chiesa di Regina Pacis, giovedì pomeriggio intorno alle 17.15, per vedere una squadra dei vigili del fuoco intenta al salvataggio di un gattino, che miagolava all'interno di un vano motore di un'auto lì parcheggiata. Non è certo un intervento impegnativo, ma il soccorso ad animali in pericolo immediato di vita rientra tra le attività dei pompieri ed è molto apprezzato dagli amanti degli animali. Il resto è stata curiosità: i vigili del fuoco hanno operato per poter estrarre il gattino, tra due ali di bambini. Per la cronaca il micio poi alla fine è uscito dall'anfratto tra i pezzi del motore in cui si è infilato ed fuggito da solo.