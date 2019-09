Si nasconde nel vano motore e non riesce più ad uscire: micino salvato dai Vigili del Fuoco

Si era nascosto nel vano a motore e non ne voleva proprio sapere di uscire. I Vigili del Fuoco di Forlì sono stati impegnati lunedì nel recupero di un cucciolo di gatto che si era nascosto all'interno di una "Fiat Panda". La richiesta d'intervento è giunta poco prima delle 9.30 da via Forlanini. Al fianco del personale del 115, che ha operato con cinque unità, era presente anche un veterinario dell'Ausl avvisato dalla sala operativa del comando provinciale del 115. Il micio è stato tratto in salvo e godeva di buona salute.