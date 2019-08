Lo scrittore Giannella a Salotto blu: "La Romagna deve puntare sul sapere"

E' il giornalista ed autore di saggi (è stato pubblicato recentemente "Manifesto contro il potere distruttivo", scritto a quattro mani con la psicoterapeuta Maria Rita Parsi) Salvatore Giannella il nuovo ospite di "Salotto Blu", la trasmissione condotta da Mario Russomanno in onda martedì sera alle 23.15. Giannella ha diretto la rivista "Airone" e il settimanale "L' europeo" ed è stato corrispondente da molti Paesi per diverse testate.

Conosce bene e apprezza la Romagna e qui da venticinque anni trascorre le vacanze. Conversando con Russomanno, si è soffermato non solo sulle crisi politiche e ambientali internazionali ma anche sulle vocazioni del nostro territorio. Ha detto, tra l'altro che "la Romagna è terra ospitale, densa di cultura e risorse ambientali. Temo però che non stia sfruttando del tutto le proprie potenzialità. La storia, i giacimenti culturali, le tradizioni di intelligenza e operosità, le splendide risorse naturali andrebbero messe definitivamente a sistema, costituirebbero attrazione per un pubblico cosmopolita".