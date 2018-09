San Benedetto, per la comunità una nuova ambulanza della Misericordia

Nuova ambulanza a disposizione della Misericordia di San Benedetto in Alpe, che garantirà un presidio sanitario in un comunità di meno di 300 persone. "E' un piccolo miracolo quello avvenuto a San Benedetto in Alpe, ultimo baluardo romagnolo prima di entrare in territorio toscano - afferma il deputato Marco Di Maio -. I cittadini che si organizzano e in maniera volontaria assicurano un servizio alla propria comunità è una di quelle ricchezze che ci contraddistinguono da tutti gli altri. Gratitudine e loro e a tutti i volontari che ogni giorno operano sul nostro territorio contribuendo a renderlo unico".