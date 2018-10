Serie di furti a San Martino in Strada: banda con un flessibile in un'azienda

Furti in serie, nella nottata tra mercoledì e giovedì, a San Martino in Strada. I malviventi hanno colpito in due aziende tra via Martin Luther King e via Gandhi. Nel caso della ditta "Citienne", specializzata nella produzione di prodotti cartacei, i "soliti ignoti" sono riusciti ad entrare dopo aver forzato una porta finestra. Quindi hanno puntato un ufficio, dove è stata aperta con un flessibile la cassaforte. Il bottino è di circa 200 euro. Nella ditta accanto sono passati attraverso una finestra lasciata aperta, rubando monete da un distributore di bibite. Un altro furto è stato denunciato in viale dell'Appennino, nella sede di una cooperativa. Anche qui i ladri (presumibilmente non gli stessi degli altri colpi) si sono accontentati di pochi spiccioli, rubati dalle macchinette per alimenti. Sugli episodi indagano gli agenti della Volante della Questura di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge.