Sana e corretta alimentazione: si presenta l’associazione cooperativa scolastica "Mondo Sano"

Sabato 24 marzo alle 11,30, nell'Aula Multimediale del Liceo Scientifico F. P. di Calboli, via A. Moro 13, si terrà la presentazione ufficiale dell’Associazione Cooperativa Scolastica (Acs) “Mondo Sano”, formata da alunni, che agiscono in formacooperativa, e da insegnanti, che svolgono il ruolo di tutor. Scopo principale dell’associazione, la prima di questo genere nella città di Forlì e fra le prime in Italia, è promuovere il benessere dellacomunità a partire da una sana e corretta alimentazione.

Il progetto,nato nell'ambito dell'esperienza di alternanza scuola- lavoro,rappresenta un'importante occasione per gli studenti di vivere un'esperienza di autoimprenditorialità anche confrontandosi consaperi e competenze che non rientrano nel loro ordinario percorso di

studi. Dopo i saluti del dirigente scolastico e gli interventi del vice sindaco Lubiano Montaguti, di Giuseppe Pedrielli, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini e del responsabile di Irecoop di Forlì-Cesena,Francesco Pace, gli studenti coinvolti nel progetto

presenteranno l'Acs e le sue attività.

L'incontro, che sarà presenziato inoltre da Pier Lorenzo Rossi, direttore della Confcooperative dell'Emilia Romagna, si concluderà con la firmadell'atto costitutivo della cooperativa da parte degli studenti edegli insegnanti tutori. L'evento è aperto al pubblico e tutti gli intervenuti riceveranno un gadget in omaggio.