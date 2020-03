Emergenza Coronavirus: varato un piano di sanificazione delle strade forlivesi

Al via un piano di sanificazione delle strade forlivesi. "Per salvaguardare la salute pubblica, stiamo predisponendo un piano di sanificazione straordinario delle strade cittadine al fine di garantire le migliori condizioni possibili di sicurezza e igiene sanitaria - esordisce l'assessore con delega all’ambiente Giuseppe Petetta -. Già dai prossimi giorni i tecnici di Alea percorreranno le vie del centro storico e quelle a più alta densità abitativa con un’autobotte contenente una soluzione igienizzante a base di ipoclorito, da nebulizzare lungo tutto il manto stradale. Si tratta di un’ulteriore strumento per combattere la diffusione del Coronavirus che abbiamo responsabilmente concordato con i vertici aziendali di Alea la cui sensibilità non è mai stata messa in discussione".

Petetta annuncia inoltre che "alla luce dell’emergenza sanitaria dettata dal diffondersi del Coronavirus e in ottemperanza alle misure precauzionali finalizzate ad evitare ogni forma di assembramento, entrambi gli Ecocentri di Alea, sia quello di via Isonzo che quello di via Campo degli Svizzeri, chiuderanno al pubblico a partire da sabato fino a data da definirsi".