Sanità, da Forlì a Boston: il professor Claudio Vicini relatore al corso dell'Harvard Medical School

Il professor Claudio Vicini, direttore del Dipartimento Testa Collo dell' Ausl Romagna, è stato invitato come relatore al corso dal titolo "Snoring and Sleep Disordered Breathing, Evaluation and Management che si terrà a luglio all'Harvard Medical School di Boston, Massachusetts. Nell'occasione Vicini terrà una relazione dal titolo "Approach to Morbidly Obese Patient" e una dal titolo "Safety and Effectiveness of Base of Tongue Surgery", sulla sicurezza e l' efficacia della chirurgia base lingua, settore in cui il team dell'Otorinolaringoiatria forlivese opera da anni, producendo pubblicazioni e studi internazionali. Il corso, organizzato dalla prestigiosa Harvard Medical School, tratterà dei recenti progressi nella valutazione e gestione dei pazienti con russamento e disturbi del sonno, presentati dai maggiori esperti nel campo della medicina e della chirurgia del sonno, riconosciuti a livello nazionale e internazionale.