Sanità, il Numero Verde per i cittadini torna all'orario standard

E' tornato all'orario standard, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 e il sabato dalle 8.30 alle 13, il numero telefonico regionale - gratuito sia da telefono fisso sia da cellulare - 800 033 033 è tornato all’orario standard. Con questo contatto i cittadini possono avere informazioni dettagliate sulle prestazioni e sui servizi sanitari e socio-sanitari offerti dal Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna. "Gli operatori - informa l'Ausl - rispondono ai quesiti più diversi, ad esempio: che cosa serve per accedere ai servizi, quali documenti occorrono per scegliere o cambiare il proprio medico di famiglia, come si fa ad usufruire dell'assistenza domiciliare oppure a chi ci si deve rivolgere per avere la cartella clinica. E' anche il numero di assistenza tecnica per il Fascicolo sanitario elettronico, per CupWeb, Pagonline e per la tessera sanitaria (Ts-Cns)". Il servizio avrà una riduzione estiva dal 3 al 22 agosto, con apertura dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.



