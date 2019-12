Sanità, nuovi incarichi per i dottor Alberto Zaccaroni e Dario Bettini

Nuovi incarichi per il dottor Alberto Zaccaroni, direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia Endocrina dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, consigliere nazionale della Società Italiana di Chirurgia e responsabile scientifico della chirurgia robotica dell'Ausl Romagna, e per il dottor Dario Bettini, chirurgo nella stessa Unità Operativa. Zaccaroni è stato nominato, per il biennio 2020-2021, coordinatore regionale della Società italiana di chirurgia dell'obesità. Bettini è stato invece nominato coordinatore regionale della Società italiana unitaria di endocrinochirurgia.