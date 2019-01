Anche Forlì nella sfida dedicata alla storia del Festival: il Sanremo Story Contest mette in palio 15mila euro

C'è anche Forlì nell'elenco delle città dove avrà luogo il "Sanremo Story Contest", il concorso tematico del campionato nazionale Cervellone Champions Quiz dedicato al festival della canzone italiana dal 4 al 10 febbraio. I concorrenti si sfideranno su curiosità, aneddoti e protagonisti del festival di Sanremo dalle prime edizioni ai giorni nostri. Un'occasione per divertirsi in un clima di sana competizione e per mirare a vincere il montepremi di 15mila euro

Ogni manche conta 15 domande multimediali interattive, inclusi quiz testuali, giochi fotografici, test basati su file audio e video. Le squadre coinvolte, grazie a una pratica pulsantiera wireless di ultima generazione, potranno rispondere a ciascuna domanda in pochi secondi, visualizzando subito il risultato e l'aggiornamento del punteggio. I punti ottenuti da ciascuna squadra saranno valevoli per la classifica nazionale del Cervellone Champions Quiz.

La sfida finale del campionato Cervellone Champions Quiz, riservata alle squadre che hanno accumulato più punti durante l'anno, si terrà a Civitavecchia a bordo di una nave. In occasione di questo evento verranno elette le 10 squadre vincitrici del torneo alle quali saranno assegnati i premi in palio. Il contest fa parte della piattaforma esclusiva e crossmediale WiContest, ideata da Planet Multimedia Srl, specializzata nel settore dell'edutainment e dell'enterteinment. Il regolamento e la lista completa dei locali aderenti è consultabile su www.wicontest.com.