Santa Barbara, Forlì ha celebrato i Vigili del Fuoco: "Grazie per la vostra dedizione"

I Vigili del Fuoco hanno celebrato mercoledì la patrona Santa Barbara. Quest’anno la cerimonia religiosa, presieduta dal vescovo Livio Corazza, è stata celebrata in Duomo. All’esterno, in Piazza Papa Giovanni Paolo II, hanno fatto bella mostra di se alcuni automezzi di soccorso in mostra statica. Nel pomeriggio il comando provinciale di viale Roma 97 ha aperto le porte ai cittadini per l'esposizione dei mezzi. Per i bambini immancabile l'appuntamento con "Pompieropoli", il percorso ludico-formativo sulla sicurezza.

Il 2019 ha visto oltre 7mila interventi in provincia (7.039 aggiornati al 2 dicembre), mentre sono state svolte 2289 attività di prevenzione incendi. Sono stati 431 i servizi di vigilanza antincendio svolti nei locali pubblici, mentre sono state formate 1006 persone in 18 corsi di "addetto antincendio aziendale", 1044 le persone esaminate e 919 quelle idonee. I procedimenti di Polizia Giudiziaria sono stati 27. Sono state 24 le attività di formazione nelle scuole, con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco impegnata con i bambini nel programma "Scuola sicura" e "Pompieropoli" col coinvolgimento di 985 alunni tra scuole elementari e medie in 34 incontri.

"Rivolgo un ricordo commosso e riconoscente - ha evidenziato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - ai caduti nello svolgimento del servizio, fra i quali i tre Vigili recentemente deceduti nell'Alessandrino, a quelli rimasti feriti nonché alle loro famiglie, cui rinnovo i sentimenti di gratitudine e di partecipe vicinanza dell'intera nazione. Nel corso del 2019, la ricorrenza dell'ottantesimo anniversario dalla Fondazione del Corpo Nazionale ha dato modo di ricordare, in diversi momenti pubblici, il lungo percorso di crescita culturale, organizzativa e tecnologica dei Vigili del Fuoco. In relazione al complesso delle attività svolte in ottant'anni di storia in Italia e anche all'estero, nel maggio scorso è stata concessa la Medaglia d'oro al Merito Civile alla Bandiera del Corpo".

L'azione dei Vigili del Fuoco, ha aggiunto il Capo dello Stato, "costellata da innumerevoli successi operativi ma anche da tante pagine tragiche e dolorose, si è accompagnata nel tempo ad un sentimento di sempre maggiore vicinanza e sintonia con le collettività, che in essi ripongono piena e fiduciosa stima".