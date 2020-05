Santa Sofia, 90 mascherine donate da un'associazione sportiva

Proseguono i gesti di solidarietà nel Comune di Santa Sofia, dove c'è stata una nuova donazione. Protagonista del gesto è l'Associazione Sportiva Polivalente ASD Santa Sofia che ha donato 50 mascherine all'ASP e alla CRA San Vincenzo de' Paoli e 40 mascherine al Comune di Santa Sofia. La consegna è avvenuta presso la sede dell'ASP, dove il personale della struttura e i rappresentanti dell'amministrazione comunale hanno ricevuto il dono dalle mani del presidente ASD Santa Sofia, Sauro Conficconi, che insieme a Cesare Facciani ha consegnato le mascherine anche a nome del consiglio ASD e dello sponsor, Ditta Milanesi.



“Abbiamo deciso di donare mascherine in tessuto, quindi lavabili e riutilizzabili – dice Sauro Conficconi. Con questo gesto desideriamo dimostrare vicinanza e affetto a tutti i dipendenti e agli operatori che seguono ogni giorno gli ospiti della San Vincenzo de' Paoli e che si trovano a lavorare in un momento particolarmente delicato. Altre 40 mascherine sono destinate al Comune, a cui vanno i nostri ringraziamenti per la vicinanza dimostrata alla nostra società. Anche in questo difficile periodo, infatti, abbiamo potuto continuare a svolgere le nostre attività e essere di supporto ai giovani del territorio.”



“Ringraziamo sinceramente ASD Santa Sofia – dichiara il Sindaco Daniele Valbonesi – che ci fa dono di un dispositivo tanto prezioso in questo momento. Ancora una volta abbiamo una dimostrazione di quanta solidarietà e generosità ci siano nel nostro territorio: durante questi mesi di emergenza in tanti hanno dato il proprio contributo, in vari ambiti, e a tutti va il nostro ringraziamento.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.