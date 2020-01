Santa Sofia, alfabetizzazione digitale: al via i nuovi corsi "Pane e Internet"

Prosegue l'impegno della Regione Emilia Romagna nell'ambito dell'alfabetizzazione digitale e a Santa Sofia sono in partenza nuovi corsi nell'ambito del progetto "Pane e Internet", mirato alla formazione dei cosiddetti “cittadini digitali". "Nel mese di novembre abbiamo avuto il corso di primo livello per computer - dice l'assessore ai servizi sociali Ilaria Mariannini - con una quindicina di iscritti. Un buon risultato, con cui speriamo di avere offerto ai cittadini gli strumenti giusti per affrontare il mondo digitale: inviare e ricevere email, ricercare informazioni in rete e, più in generale, usare con serenità le nuove tecnologie. Ora siamo pronti per partire con due nuovi corsi: uno dedicato a smartphone e tablet e un nuovo corso di primo livello per pc".



I corsi Pane e Internet, coordinati dall'’Asp San Vincenzo de’ Paoli, si terranno nella Biblioteca comunale di Santa Sofia secondo il seguente calendario: Corso di alfabetizzazione digitale di primo livello sull'uso del PC a partire da venerdì 31 gennaio, per 8 venerdì, dalle 20 alle 22; Corso di alfabetizzazione digitale di primo livello sull'uso di smartphone e tablet a partire da martedì 4 febbraio, per 8 martedì, dalle 20 alle 22.



Il progetto “Pane e Internet” rientra nelle Linee di sviluppo 2018-2020 e nel Piano Operativo 2018 e 2019 dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, che include attività mirate a favorire l'inclusione digitale mediante il coinvolgimento attivo dei territori. I corsi sono gratuiti ma, per motivi organizzativi, è obbligatoria l'iscrizione da compilare e consegnare alla Biblioteca Comunale “Luciano Foglietta” di Santa Sofia dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (Tel. 0543/974551 – 0543/974526)