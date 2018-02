Santa Sofia, prosegue l'esperienza dell'Aula Studio

Anche per il 2018 l'Informagiovani di Santa Sofia, gestito dalla Cooperativa Sociale Fare del Bene per l'Asp San Vincenzo de' Paoli, ripropone il progetto dell'Aula Studio. L'Informagiovani intende offrire supporto ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, mettendo a loro disposizione un aiuto per approfondire matematica e inglese. Insieme ai Tutor gli studenti potranno svolgere i compiti, ripassare alcuni concetti e fare pratica. Come per l'anno passato, gli incontri si terranno fino alla fine di maggio nella Biblioteca Comunale di Santa Sofia e prevedono due appuntamenti settimanali con l'ingegnere Alberto Camporesi per l'approfondimento di matematica (lunedì e giovedì dalle 20 alle 22) e un appuntamento settimanale per l'approfondimento della lingua inglese insieme alla dottoressa Lisa Locatelli (martedì dalle 16 alle 18). Ai ragazzi è richiesto un contributo quadrimestrale pari a 40 euro per seguire l'aula studio di matematica e di 20 euro per l'aula studio di inglese o di 50 euro per chi segue entrambe le materie. Per maggiori informazioni sulle attività dell'Informagiovani è possibile recarsi allo sportello, aperto ogni sabato dalle 16 alle 18.30 nella biblioteca comunale di Santa Sofia, telefonare al numero 348 5194348 o scrivere a centrofamigliesanta@libero.it