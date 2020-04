Santa Sofia, "buoni spesa" per 85 cittadini. E una app aiuterà cittadini e negozianti

Saranno 85 i cittadini che potranno usufruire dei "buoni spesa", la risorsa stanziata dal governo per far fronte alle difficoltà economiche di molte famiglie colpite dall’emergenza saniaria. Mercoledì si è riunita l'apposita commissione che ha stilato la graduatoria. "Siamo riusciti ad impegnare tutte le somme ricevute tramite l'ordinanza della Protezione Civile, circa 23mila euro - spiega il sindaco Daniele Valbonesi -. Attraverso la tessera sanitaria potranno recarsi negli esercizi alimentari e di beni fondamentali, come farmacie e parafarmacie, usfruendo di questo "bonus" per le loro necessità".

Nello stilare la graduatoria, informa il primo cittadino, "sono stati esclusi chi riceve già altri redditi, come quello di cittadinanza, o chi potrà contare sulla cassa integrazione. Non abbiamo fatto assolutamente differenze tra le persone, ma era importante soddisfare le situazioni più critiche".

La BCC Imolese Forlivese Ravennate ha fornito un supporto tecnico per la realizzazione di un app per l'erogazione dei buoni spesa, della quale ne usfruiranno anche gli esercenti. "E' il comune ad individuare quali esercizi commerciali vendono beni di prima necessità", spiega l'assessore al Welfare, Ilaria Marianini.

Mercoledì sono arrivate dalla Regione altre mascherine: "Nei prossimi giorni faremo altre consegne con l'aiuto dei volontari. Speriamo che nelle prossime settimane ci siano altri arrivi di dispositivi di protezione".

