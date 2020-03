Santa Sofia, cambiano gli orari delle poste in vista del ritiro delle pensioni

Nuovi orari per le poste del territorio di Santa Sofia. L'ufficio postale della località bidentina, in vista del ritiro delle pensioni, cambierà orario a partire da giovedì 26 rimanendo aperto tutti i giorni (domenica esclusa) fino a mercoledì 1 aprile dalle 8,20 alle 13,35 tranne il sabato in cui la chiusura avverrà alle 12,35. Sarà possibile ritirare il denaro negli sportelli automatici, mentre il ritiro agli sportelli è stato disposto secondo una ripartizione dei cognomi: il 26 marzo dalla A alla B, il 27 dalla C alla D, il 28 mattina dalla E alla K, il 30 marzo dalla L alla 0, il 31 mazo dalla P alla R e il primo aprile dalla S alla Z. L'ufficio di Corniolo rimarrà invece chiuso fino a nuova comunicazione.

