Santa Sofia, celebrato il Giorno della Memoria: ricordato Guelfo Zamboni

Sabato il Comune di Santa Sofia con ANPI e Coop. culturale tra reduci, combattenti e partigiani di Santa Sofia hanno celebrato il giorno della Memoria insieme agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia. I ragazzi hanno partecipato alla deposizione di una corona al monumento a Guelfo Zamboni. L'uomo, di origine santasofiese, fu Console Generale d'Italia a Salonicco durante la seconda Guerra Mondiale e, nella città greca occupata dai nazisti, salvò dalla deportazione circa 350 ebrei. In seguito gli studenti si sono trasferiti al Teatro Mentore di Santa Sofia, dove hanno assistito alla proieziopne del documentario "Cotignola il paese dei giusti" e, in seguito, hanno dialogato con il regista della pellicola Nevio Casadio, presente in sala.