Santa Sofia, tra conferme e novità: sarà un centro estivo "da favola!"

Tra conferme e novità, sta per iniziare la XIV edizione del Centro Estivo organizzato dal C.i.f. Santa Sofia in collaborazione con Asp San Vincenzo de' Paoli e il patrocinio del Comune. Per la prima volta, anche i bambini di 3 anni che hanno frequentato il primo anno di scuola materna potranno partecipare al Centro Estivo per mezza giornata, dalle 7.45 alle 13.30. Per i più piccini sarà ideata una programmazione delle attività adatta alle loro esigenze, tra giochi, relax e divertimento. Per i bimbi più grandi, invece, le giornate trascorreranno tra giochi, compiti, attività sportive e meravigliose uscite settimanali. Il programma di massima prevede l'accoglienza alla Foresteria di Capaccio tra le 7.45 e le 9.00, colazione, giochi all'aria aperta, pranzo, supporto nello svolgimento dei compiti e ancora giochi e divertimento fino al rientro, previsto per le 17.30.



Come lo scorso anno, lo Sporting Club si occuperà quotidianamente dell'attività sportiva per i bambini mentre gli amici di Sophia in Libris dedicheranno due pomeriggi alla lettura di favole e racconti presso la Casina dei Libri nel Parco Fluviale. Inoltre, per la prima volta, in collaborazione con lo chef Roberto Bandini, ogni giovedì pomeriggio i bambini affronteranno un'esperienza gustativa di conoscenza del cibo, per divenire più consapevoli delle cose che mangiano. Insieme allo chef prepareranno merende fresche e sane a base di frutta e verdura che, spesso, non rientrano tra i cibi preferiti dai bambini.

Per quanto riguarda le uscite, 27 giugno escursione a Pian di Rocchi, immersa nella natura, 4 luglio visita al Parco "Italia in miniatura", 11 luglio percorsi avventura alla Fattoria Cà di Gianni, 18 luglio uscita al Parco "Sky Park" di Perticara, 25 luglio una rinfrescante giornata al parco acquatico "Acquajoss" e 1 agosto gita al Poderone. Il "Centro estivo da favola” sarà attivo dal 25 giugno al 3 agosto, dal lunedì al venerdì, il costo di partecipazione è pari a 90 euro settimanali (70 per i bambini di 3 anni).