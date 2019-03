Santa Sofia, chiusura temporanea della farmacia

La chiusura si rende necessaria per consentire il trasferimento degli arredi e dei medicinali, che troveranno posto nella nuova sede della farmacia, adiacente a quella attuale.

Prosegue, così, l'intervento di ampliamento e ristrutturazione dei locali della Farmacia Comunale, iniziato nella primavera 2018: ora che sono terminate le opere di restauro e riqualificazione degli immobili, in linea con l'adeguamento sismico, si potrà procedere al trasferimento nella nuova ala della farmacia. Subito dopo partiranno i lavori in quella che è l'attuale sede della farmacia, destinata ad ospitare una sede distaccata del CUP nel centro del paese.



“Sappiamo che la Farmacia è un servizio fondamentale per i cittadini – dice il sindaco Daniele Valbonesi – e per arrecare il minor disagio possibile alla popolazione, insieme al direttore e al personale della Farmacia abbiamo organizzato il trasferimento in modo che avvenga il più rapidamente possibile. A partire da mercoledì 27 marzo, la farmacia riprenderà i consueti orari di apertura e, grazie alla riorganizzazione degli spazi, offrirà un servizio migliore ai santasofiesi.”