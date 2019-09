Ricambio generazionale e posti già vacanti da ricoprire, concorsi in vista: "Molte opportunità di lavoro qualificato"

Ricambio generazionale e posti già vacanti da ricoprire: anche nel Comune di Santa Sofia si apre una stagione dei concorsi. A seguito delle domande di pensionamento pervenute e dei collocamenti a riposo già avvenuti ma non ancora sostituiti, dopo aver analizzato la situazione di ogni settore organizzativo dell’ente, si è reso necessario rielaborare il piano del fabbisogno del personale al fine di definire le assunzioni da effettuare già nei prossimi mesi e anni.

"Considerazioni effettuate sulla base delle reali necessità del Comune - afferma Matteo Zanchini, neo assessore al personale - in un’ottica di maggior efficienza ma pur sempre tenendo conto del limite di spesa e della capacità assunzionale dell’ente stesso. Il primo obiettivo, una volta assegnatami la delega è stato proprio quello di analizzare, con incontri e riunioni con tutto il personale del Comune, la situazione attuale. Ottenuta la fotografia dell’organico dell’ente e dei posti già vacanti, o che si renderanno tali nel 2020, si è avvertita l’esigenza di definire le priorità in termini di assunzioni, considerando come assolutamente necessarie quelle riguardanti i servizi che negli ultimi anni hanno sofferto maggiormente. Il dialogo con gli addetti ai lavori (esecutori, istruttori e funzionari) è stato essenziale come base di partenza per ragionare sulle scelte migliori da fare. Valutazioni, queste, fatte anche tenendo conto degli spunti e delle sollecitazioni raccolte durante la campagna elettorale, al fine di rendere l’intervento del Comune più immediato ed efficace a vantaggio dei cittadini di Santa Sofia e di tutte le sue frazioni".



Più nel dettaglio, si bandiranno i concorsi per un posto da istruttore amministrativo/contabile (categoria C, per il quale è già uscito il bando di concorso consultabile anche nel sito della provincia di Forlì Cesena); un posto da esecutore tecnico specializzato (cat. B, operaio); due posti da istruttore tecnico (categoria C); un posto da funzionario tecnico (categoria D). I vari requisiti di acceso ai concorsi saranno indicati nei singoli bandi, consultabili all’interno dell’albo pretorio online nel sito del Comune di Santa Sofia e diffusi sulla pagina Facebook istituzionale dell’ente. "Un ringraziamento - conclude Zanchini - è doveroso a chi nei tempi recenti è andato in pensione e a chi sarà prossimo farlo, avendo operato per molti anni con dedizione e serietà nel Comune di Santa Sofia, contribuendo alla sua crescita e al suo sviluppo".