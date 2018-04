Santa Sofia, consulta dei commerciali: eletto il nuovo consiglio direttivo

Si è svolta giovedì sera l'assemblea dei commercianti presenti nel comune di Santa Sofia per l'insediamento della consulta. In base al regolamento del comune di Santa Sofia nel febbraio scorso, si sono eletti i componenti del consiglio direttivo. I votanti, poco meno di 40, hanno eletto presidente Mario Mancosu, vicepresidente Verano Cocchi, e consiglieri Melania Mazzocoli, Valentina Marzocchi, Roberta Buscherini, Roberto Nanni, Stefania Schiumarini e Arianna Serri. Per l'amministrazione comunale, che ha partecipato all'assemblea col sindaco Daniele Valbonesi e il consigliere delegato Luca Boattini, si tratta di "un passo importante la formazione della consulta che potrà avere un ruolo decisivo per discutere, condividere, proporre, idee e istanze utili per le attività economiche e i cittadini santasofiesi".