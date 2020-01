Santa Sofia, contributi per l'affitto: stanziati oltre 10mila euro

Giovedì è stato pubblicato il Bando per la concessione di contributi economici integrativi in favore di conduttori, finanziato dal Fondo Regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione. "Una bella notizia che giunge dalla Giunta Bonaccini - sottolinea l'assessora alle politiche sociali Ilaria Marianini -, perché da diversi anni i piccoli comuni montanti non godevano di questa opportunità, riservata alle grandi città. Per il 2019, invece, anche i residenti nel comune di Santa Sofia potranno avere l'accesso a quello che chiamiamo semplicemente Bando Affitto, e che permette di ricevere contributi economici per far fronte, appunto, al pagamento dell'affitto di casa. Per questo, la Regione Emilia Romagna ha stanziato per il Comune di Santa Sofia 10.490,99 euro, che permetteranno di trarre un sospiro di sollievo a tante famiglie".

I cittadini interessati potranno presentare domanda entro il 28 febbraio, nelle sedi dei Caf convenzionati oppure delle associazioni convenzionate, dove è possibile ottenere informazioni e assistenza. Il bando prevede condizioni specifiche, tra cui la titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo e un reddito Isee del nucleo familiare compreso tra 3mila ed 17.154 euro. I cittadini in possesso dei requisiti potranno fare domanda per ricevere un contributo per gli affitti relativi all'anno 2019, tenendo conto che, per il Comune di Santa Sofia, il contributo massimo può essere pari a tre mensilità del canone di locazione e – in ogni caso – non può superare l’importo massimo complessivo pari a 1.200 euro. Il Bando completo è disponibile nelle sedi dei Caf o delle associazioni convenzionate; la sede del Servizio Politiche Abitative dell’ASP San Vincenzo de’Paoli in Via Unità D’Italia 47 a Santa Sofia ed è scaricabile dal sito dell’Asp www.asp-sanvincenzodepaoli.it