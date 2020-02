Santa Sofia, cordoglio per la scomparsa del prof Amadori: "Grave perdita per il mondo scientifico"

L'amministrazione comunale di Santa Sofia esprime "grande cordoglio" per la scomparsa di Dino Amadori, direttore scientifico dell'Irst, oncologo di fama internazionale profondamente legato al territorio di Santa Sofia. Amadori, infatti, era nativo di Corniolo e ha mantenuto sempre un forte legame con il suo paese d’origine, anche se lo studio e la carriera lo hanno portato spesso lontano.

La sua scomparsa improvvisa ha suscitato grande tristezza anche a Santa Sofia: "Si tratta di una grave perdita per il mondo scientifico e per la Medicina, ma non solo - dichiara il sindaco Daniele Valbonesi -. Dino Amadori non era semplicemente un grande oncologo, punto di riferimento per tanti altri medici e studiosi di tutto il mondo, ma aveva la grande capacità di rapportarsi con le persone e con i pazienti con grande umanità, dote di non cui tutti sono provvisti".

Nel 2012 al dottor Amadori era stata anche conferita la cittadinanza onoraria di Santa Sofia, sottolineando come lo "studioso di altissimo profilo, ha saputo cogliere gli aspetti umani della malattia, sensibilizzando l’opinione pubblica, anche attraverso la fondazione dell’Istituto Oncologico Romagnolo".