Santa Sofia, dal pop al blues per tutte le età: al via la scuola di musica

Tutto è pronto per la partenza dei corsi musicali organizzati dall'Associazione “Roveroni” di Santa Sofia, che propone musica classica, pop, rock, jazz e blues per bambini, ragazzi e adulti. Le iscrizioni per l'anno scolastico 2019 - 2020 rimarranno aperte fino a sabato 28 settembre, giorno in cui è in programma anche un Open Day nella sede della scuola di musica a Santa Sofia, in via Giovanni XXIII 54. "Durante l'Open Day, a partire dalle 15.30, si potranno visitare i locali della scuola, provare gratuitamente gli strumenti e incontrare i docenti, a disposizione per fornire ogni informazione. Alle 16.45, infine, concerto dimostrativo degli insegnanti e degli allievi", sottolineano Elena Indellicati e Vanni Crociani, coordinatori dell'Associazione Roveroni.



Una quindicina i corsi strumentali tra cui scegliere, dal flauto alla batteria, dagli ottoni al pianoforte, dalla fisarmonica al violino, senza dimenticare il canto. La durata delle lezioni è variabile: 30 minuti, 45 minuti o un’ora e verrà concordata con il docente dello strumento, il quale nel corso del primo incontro indicherà all’allievo anche la frequenza al corso collettivo più idoneo tra “propedeutica musicale”, “teoria e lettura musicale”, “gruppo rock”, “fiati colorati”, “Evergreen”, “coro polifonico” e “Roveroni Big Band”. Due laboratori rappresentano la grande novità dell'anno. Il primo è il laboratorio “Tecnico del Suono/Computer Music” con il docente Roberto Villa. Comprenderà nozioni di acustica, D.A.W. e principi di registrazione sonora, formati e collegamenti audio e midi, processamento audio ed effettistica, plugins e virtual instruments, registrazione di base, mixing e finalizzazione del progetto.

Il secondo è il laboratorio“Coro Voci Bianche” con il Maestro Ezio Monti, rivolto ai bambini fino ai 14 anni. Confermati, come lo scorso anno, il corso di avvio alla musica per bambini incentrato su canto, ritmo e gioco con la docente Stefania Pozzi, i laboratori collettivi “Roveroni Big Band”, per migliorare le tecniche di improvvisazione con il docente Giancarlo Giannini e il laboratorio “coro polifonico”, anch'esso con il Maestro Ezio Monti, rivolto a dilettanti, coristi e appassionati di musica dai 14 anni in su. I corsi inizieranno venerdì 4 ottobre, per maggiori informazioni: www.associazioneroveroni.it, 331-8373728, associazioneroveroni@gmail.com