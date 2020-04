Santa Sofia, dalla Regione 130mila euro per la strada Berleta-Biserno: "Un segnale d'attenzione verso la montagna"

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato il "Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi meteorologici di giugno-agosto 2017; 8-12 dicembre 2017; 2 febbraio-9 marzo 2018; 27 ottobre-5 novembre 2018", finanziando 130mila euro per l’intervento di consolidamento della strada comunale Berleta-Biserno dove si sono verificati movimenti franosi in più parti a seguito degli eventi atmosferici tra il febbraio e marzo del 2018. I lavori saranno eseguiti dal Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.



La strada Berleta-Biserno è importante per il Comune di Santa Sofia perché mette in collegamento la vallata di Corniolo con quella di Biserno–Ridracoli. Oltre a rappresentare un eventuale percorso alternativo alla strada provinciale 112 per raggiungere la Diga di Ridracoli, la sua eventuale riapertura andrà anche a vantaggio della fruizione turistica di tutto il territorio. Visti inoltre il rischio idrogeologico che caratterizza l’area e la conseguente fragilità di tale infrastruttura, diversi anni fa il Comune ha promosso uno studio di fattibilità per un "Progetto di valorizzazione e salvaguardia ambientale relativo all’intervento di ripristino e consolidamento del versante della vallata su cui insiste la strada comunale Biserno – Berleta". Data la complessità, lo studio di fattibilità è stato redatto con la collaborazione del Servizio Area Romagna, che ha anche individuato alcune indagini finalizzate ad approfondire la conoscenza dei dissesti in evoluzione e il contesto geologico.



In particolare, queste indagini geognostiche preventive, indispensabili per monitorare lo stato della strada e per approfondire e studiare la frana in atto e la caratterizzazione del fondo stradale, avranno un costo di 10mila euro finanziati da un contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e lo sport. Al termine delle indagini e dell'intervento di consolidamento sarà possibile riaprire al traffico la strada comunale. "Finalmente riusciamo ad intervenire su una strada comunale che ha una valenza particolare - sottolinea il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi -. Si tratta, infatti, di una via che mette in collegamento due vallate, quella di Corniolo e quella di Biserno, entrambe importanti dal punto di vista turistico. È da sottolineare, poi, che questa piccola strada potrebbe rivelarsi utile anche nel caso in cui dovessero esserci interruzioni sulla Provinciale 4, anche eventualmente per raggiungere la Diga di Ridracoli. In questi tempi difficili, è un altro segnale di attenzione verso la montagna e verso i suoi abitanti".



