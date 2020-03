Santa Sofia non chiude i parchi: "Tutto dipenderà dai nostri comportamenti"

A lunedì sera ancora nessun caso di positività al coronavirus nel territorio di Santa Sofia. Il sindaco Daniele Valbonesi invita i cittadini "alla massima responsabilità e al rispetto delle limitazioni imposte dai decreti della presidente del Consiglio e dalle ordinanze regionali". Valbonesi ha informato che sono in corso i controlli delle forze dell'ordine finalizzati a verificare il rispetto delle norme disposte contro la diffusione del virus: "Domenica per la prima volta sono state elevate due contravvenzioni", ha reso noto il primo cittadino, rimarcando come occorra uscire di casa solo in caso di necessità e lavoro. Valbonesi ha chiarito che non è prevista una sanificazione delle strade: "Al momento non è un'azione da fare secondo quanto riferito dagli esperti sanitari ed ambientali poichè non ha alcun effetto contro la diffusione del virus".

Il primo cittadino non ha inoltre disposto la chiusura dei cimiteri e dei parchi: "E' chiaro che se ci saranno comportamenti sbagliati dei cittadini o se ci sarà imposto dalla Prefettura torneremo sui nostri passi. Tutto dipenderà dai nostri comportamenti". Proseguono le telefonate da parte del Comune alle famiglie per informare della situazione e il servizio di fornitura di farmaci e beni di primi necessità a domicilio (il numero di riferimento è il 3204309436). Conclude Valbonesi: "E' necessario continuare a rispettare le limitazioni; lo dobbiamo a noi stessi, ma sopratutto alle categorie più deboli e fragili. Solo così potremo uscirne prima e meglio e solo così andra tutto bene".