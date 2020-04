Santa Sofia, disponibili anche online i moduli per i "buoni spesa". Al via la consegna delle mascherine

Sono scaricabili sul sito del Comune di Santa Sofia (www.comune.santa-sofia.fc.it) e su quello dell'Asp San Vincenzo De Paoli (www.asp-sanvincenzodepaoli.it) i moduli per richiedere i "buoni spesa" - ottenuti grazie alle risorse messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile - per sostenere le famiglie in difficoltà nell'acquisto di generi alimentari. I documenti sono scaricabili da venerdì a martedì, ma sono disponibili anche in formato cartaceo all'ingresso del Comune. Per informazione è possibile contattare i numeri 0543 972747, 0543972600, 0543984306 e 3204309436 da venerdì a martedì dalle 9 alle 12. I moduli compilati possono essere inviati via mail all'indirizzo COVID19@asp-sanvincenzodepaoli.it, fax al numero 0543973051, e in formato cartaceo in apposita urna all'ingresso comunale martedì 7 aprile dalle 15 alle 17. Mercoledì 8 sarà redatta da una apposita commissione la graduatoria.

Nel frattempo è iniziata la consegna delle mascherine e delle visiere, che si concluderà nei prossimi giorni. "Come già anticipato le mascherine saranno consegnate a tutti i cittadini mentre le visiere agli operatori delle strutture socio-sanirarie e alle attività private più esposte al rischio di contagio", spiega il sindaco Daniele Valbonesi. Parallelamente è partita anche la consegna delle uova di Pasqua per i più piccoli. Il sindaco ricorda anche il numero per la consegna dei beni di prima necessità a domicilio: 3204309436. Conclude Valbonesi: "Ringrazio tutti coloro che stanno collaborando con il comune di Santa Sofia in queste settimane. Dai volontari a chi ha deciso di donare risorse economiche e/o materiale utile, in questa particolare e drammatica situazione. Raccomando di seguire con scrupolo le limitazioni imposte. Stanno funzionando e sono ad oggi l'unico metodo per ridurre il contagio. Riusciremo a vincere questa battaglia e torneremo ad abbracciarci".