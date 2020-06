Santa Sofia, dopo l'ultimo caso di covid-19 diversi cittadini si sottopongono al tampone: tutti negativi

Sono diversi i cittadini di Santa Sofia venuti a contatto con il nuovo caso positivo riscontrato nei giorni scorsi e che si sono sottoposti al tampone. A darne notizia è il sindaco Daniele Valbonesi, specificando che a venerdì "tutte le verifiche effettuate hanno dato esito negativo". Il cittadino colpito da covid-19, tranquillizza il sindaco, " è in ottime condizioni di salute, in isolamento nel proprio domicilio e non vive e non lavora a Santa Sofia". Tuttavia "visti i rapporti familiari, lavorativi ed amicali con molti santasofiesi, alcuni concittadini si sono sottoposti a tampone".

"In questa fase continuano i controlli e le verifiche sanitarie sui cittadini - prosegue -. Nelle strutture socio-sanitarie, nelle aziende, in maniera volontaria da parte dei cittadini. Questo è positivo, primo perché conferma che che continua il controllo e secondo perché i risultati dei tamponi sono negativi. Un esempio è l'esito sugli operatori e sugli ospiti della casa di riposo San Vincenzo de Paoli che, è notizia di venerdì, sono tutti negativi". Valbonesi infine aggiorna sull'ultima graduatoria per i buoni spesa. "Nel mese di maggio sono stati distribuiti a 25 famiglie buoni spesa per un totale di circa 7mila euro - rende noto -. Nei prossimi giorni sarà determinata la graduatoria per gli strumenti digitali per le famiglie, ed in particolare per quelle più fragili.