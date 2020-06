Santa Sofia, "I love July": un ricco calendario di attività per bambini e ragazzi

L'estate santasofiese si arricchisce di un nuovo tassello: nel mese di luglio, infatti, parte un calendario di iniziative pensate per bambini e ragazzi, organizzato da CIF Santa Sofia con il contributo del Comune di Santa Sofia e la collaborazione di Sophia in Libris, Spazio Arte, ASD Santa Sofia - MTB, Tour de Bosc e Fondazione Cassa di Risparmi di Forlì.

“In questa difficile estate segnata dall'emergenza Covid 19, l'amministrazione si è subito attivata per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Così, oltre al Centro Estivo, abbiamo sostenuto la nascita di questo calendario di iniziative pensato per bambini e ragazzi di diverse età, che negli scorsi mesi hanno dovuto sopportare forti restrizioni”, dichiara l'assessora alle Politiche Sociali Ilaria Marianini.

Il calendario di eventi “I love July” è stato pensato per bambini e ragazzi tra 6 e 16 anni e vede il coinvolgimento di numerose associazioni di volontariato santasofiesi, impegnate a proporre iniziative di vario genere, tutte ad iscrizione obbligatoria.

Dalla collaborazione con l'Associazione Tour de Bosc nasce il progetto “Escursioniamoci”, uscite di varia difficoltà alla scoperta del territorio. Primo appuntamento sabato 4 luglio al Parco Fluviale con i bambini dai 6 agli 8 anni, a cui segue sabato 11 luglio una passeggiata con destinazione Derna, Valagheda e Tirli per bambini di 9, 10 e 11 anni. Si prosegue sabato 18 luglio con una camminata fino a Camposonaldo con ragazzi di 12, 13 e 14 anni per finire sabato 25 luglio con l'escursione a Collina di Pondo insieme ai ragazzi di 15, 16 e 17 anni. Per ogni escursione, la quota di partecipazione è di 20 euro comprensivi di assicurazione, merenda e pranzo al sacco.

Insieme a Spazio Arte e Sophia in Libris i bambini potranno partecipare alle “Letture artistiche”, incontri pomeridiani tra narrazione e laboratori manuali. Questo il programma: mercoledì 8 luglio “In viaggio con Ulisse” presso il Parco Fluviale, mercoledì 15 luglio “Che noioso essere lenti!”, mercoledì 22 luglio “Siamo tutti Wonder” e mercoledì 29 luglio “Letture in Fantasia”. La quota di partecipazione è di 5 euro ad incontro.

Insieme ad ASD Santa Sofia – Gruppo MTB nasce il progetto “A scuola di MTB”, lezioni di gruppo per apprendere le tecniche base per poter pedalare in sicurezza: frenata d’emergenza, come affrontare ostacoli e pedalare in gruppo, informazioni generali sulla bicicletta e sui comportamenti da tenere in strada, la meccanica, la cura e la manutenzione. Il corso sarà tenuto da istruttori di 2° livello formati dalla FCI (Federazione Ciclistica Italiana) nelle giornate di venerdì 3, 10, 17, 24 e 31 luglioal campo sportivo “Brusati”, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Quota di partecipazione: 10 euro a giornata, comprensiva di assicurazione e merenda.

Infine, non mancherà nemmeno l'aiuto compiti per alunni dai 6 ai 13 anni: sono previsti due turni, il primo nelle giornate di 7, 9, 14 e 16 luglio, il secondo nelle giornate di 21, 23, 28 e 30 luglio, dalle 15 alle 18. In entrambi i turni, i ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi (massimo 8 bambini, in ottemperanza ai protocolli regionali) e le attività si svolgeranno preferibilmente in spazi all’aperto o in luoghi chiusi in cui sia possibile garantire il distanziamento sociale. Quota di partecipazione: 20 euro per ogni turno, comprensivi di merenda.

“Per l'estate 2020 abbiamo unito le nostre forze e, insieme alle altre associazioni di volontariato santasofiesi, abbiamo pensato ad un calendario che potesse coinvolgere bambini e ragazzi alla scoperta del territorio – dice Maddalena Fabbri, presidente CIF Santa Sofia. Ovviamente le attività verranno svolte nel rispetto delle normative vigenti e, per questo, chiediamo la massima collaborazione dei genitori e invitiamo ad iscrivere per tempo i ragazzi, in modo da potere organizzare al meglio le attività. Sarà un'estate diversa, noi cercheremo di vivere al meglio i bellissimi spazi che abbiamo a disposizione a Santa Sofia e nei dintorni.”

Per info e iscrizioni: cifsantasofia@libero.it, tel. 348 5194348 o di persona, presso la sede del CIF di Santa Sofia (Via P. Nefetti, 3/D) nelle giornate di mercoledì 24, giovedì 25 e lunedì 29 giugno dalle 15.00 alle 17.30.