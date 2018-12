Santa Sofia, il direttore dell'Ausl Tonini in visita al Nefetti. Il sindaco: "L'ospedale è un servizio essenziale"

Il direttore dell'Ausl Romagna, Marcello Tonini, mercoledì ha fatto visita all'ospedale "Nefetti" di Santa Sofia. "E' stata l'occasione per fare il punto sulla situazione della struttura - spiega il sindaco Daniele Valbonesi -. Dai lavori di rifacimento del punto di prima intervento e della dialisi (partiranno ad inizio anno), alla situazione del personale. Il direttore e il suo staff hanno dimostrato la solita disponibilità e attaccamento al Nefetti". "Per Santa Sofia l'ospedale è un servizio essenziale e fa parte integrante della nostra comunità - prosegue Valbonesi -. Per questo saremo sempre esigenti nel pretendere che funzioni egregiamente e disponibili a metterci tutte le energie necessarie perché ciò avvenga".