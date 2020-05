Santa Sofia, il Parco Fluviale si trasforma in un villaggio dello sport: corsi e fitness all'aria aperta

A seguito dell’ordinanza regionale numero 75 del 6 maggio scorso che consente lo svolgimento di attività sportive all'aria aperta nel rispetto del distanziamento ed evitando il contatto fisico tra i singoli atleti, l’amministrazione comunale di Santa Sofia ha stabilito di concedere alle associazioni e alle società sportive la possibilità di svolgere le loro attività in alcune zone dedicate del Parco Fluviale.



In pratica, dopo avere raccolto le richieste e le esigenze delle varie associazioni, è stato stilato un calendario di lezioni settimanali, dal lunedì al sabato mattina, e a partire da lunedì 18 maggio prenderanno il via le attività sportive a "Colonia" e "Brusatopa". In particolare, verranno proposte attività di vario genere da Villaggio dello Sport, da Asd Santa Sofia e dal Centro Olistico Artemisya, che riproporranno “open air” corsi e lezioni praticate, fino a pochi mesi fa, al chiuso. Per partecipare alle lezioni sarà necessario contattare direttamente le singole associazioni sportive che si occuperanno di raccogliere il numero di adesioni onde evitare assembramenti e i partecipanti dovranno mantenere tra loro una distanza di almeno 2 metri.



"In un momento così particolare, abbiamo pensato di poter concedere aree pubbliche per poter svolgere attività sportiva per consentire a tutti, e in maniera particolare alle Associazioni che in questi mesi hanno sospeso le loro attività, di poter riprendere l'attività motoria - dice l'assessore allo sport Tommaso Anagni -. Ovviamente, tutto dovrà avvenire in maniera consapevole e rispettando le regole di distanziamento ma crediamo che sia un'opportunità importante poiché dall'attività motoria si trae beneficio non solo fisico ma anche mentale.”

