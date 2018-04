Santa Sofia, ecco la nuova piazza Matteotti. Bonaccini: "Investiamo sui piccoli centri"

E’ il cuore del paese, il centro vitale, sul quale si affacciano tutti i palazzi storici più importanti. E’ piazza Matteotti, a Santa Sofia, finalmente tutta nuova, resa più funzionale e accogliente da un ampio intervento di riqualificazione urbana. Inaugurata oggi con una festa che ha coinvolto tutta la comunità locale, vede la riorganizzazione della circolazione con dissuasori e arredi urbani, un originale sistema di illuminazione pubblica degli edifici e la pavimentazione che delinea l’area, interventi che permetteranno di avere un’ampia zona pedonale, garantendo comunque le vie di accesso alle auto.

Per il rifacimento di piazza Matteotti sono stati investiti 842mila euro: oltre 500mila euro dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i fondi del Piano nazionale sicurezza stradale e per la riqualificazione urbana e i restanti 300mila euro dal Comune di Santa Sofia. Il progetto della piazza è parte di un programma di rilancio delle imprese commerciali del centro storico, integrato con la valorizzazione degli spazi pubblici. All’inaugurazione, avvenuta lunedì pomeriggio, ha partecipato anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: “Il rifacimento della piazza- afferma-, restituisce alla comunità di Santa Sofia uno spazio oggi più bello, fruibile e sicuro per tutti i cittadini, oltre che più attrattivo, a vantaggio dell’economia locale. E’ con interventi di questo tipo che puntiamo al recupero degli spazi esistenti, e dimostrano il tanto che si può davvero fare in concreto per i nostri piccoli centri, soprattutto nelle aree appenniniche, sulle quali stiamo investendo in infrastrutture e servizi. Inoltre, parliamo di veri e propri gioielli del nostro territorio, che fanno dell’Emilia-Romagna una regione sempre più da vivere, scoprire e conoscere”. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, il presidente dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Giorgio Frassineti, il deputato Marco Di Maio, il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Roberto Pinza, e il progettista dell’opera, Leonardo Bacchi.

Strade e centri abitati, ecco gli altri interventi

I lavori di piazza Matteotti rientrano in un più ampio progetto, del valore di circa 4 milioni e 720 mila euro, di cui un milione e 500 mila euro da parte della Regione Emilia-Romagna, proveniente dai fondi previsti dal Piano nazionale sicurezza stradale. Gli altri interventi riguardano la messa in sicurezza della strada provinciale n. 4 Bidentina nei comuni di Galeata e Santa Sofia e dei centri abitati di Galeata, Pianetto e, ancora, Santa Sofia, proposto dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese per circa 2 milioni e 500 mila euro; la riqualificazione a Santa Sofia dell’area Borgo via Gentili per 242 mila euro, dell’ex tipografia per 913 mila euro e dell’ingresso del parco fluviale per circa 234 mila euro. Oltre a questi interventi, anche i sentieri storici a scopi turistici ed escursionistici sono al centro di un progetto di riqualificazione finanziato per 513mila euro di fondi europei gestiti dalla Regione, inserito nel Parco del Casentino e contestuale agli interventi finanziati nei Comuni vicini di Premilcuore e Bagno di Romagna.