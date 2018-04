Santa Sofia, inaugura piazza Matteotti: ci sarà anche la banda "Roveroni"

A un mese dal termine ufficiale dei lavori, lunedì si terrà l'inaugurazione di piazza Matteotti che, con la sua nuova veste, torna ad essere il fulcro della vita di paese. ''Il programma è intenso e prevede momenti istituzionali e, a seguire, spettacoli di vario genere – dice il vice sindaco Isabel Guidi. Deve essere una festa di piazza per tutti i cittadini, che tornano a riappropriarsi di uno spazio di aggregazione, e proprio per questo abbiamo coinvolto tutte le associazioni di volontariato santasofiesi nell'organizzazione della manifestazione. Il loro contributo, ancora una volta, è fondamentale per la buona riuscita dell'evento''.

Il programma prevede, alle 16, il taglio del nastro con esibizione della Banda “Roveroni” e diversi interventi istituzionali a partire dal vice sindaco Isabel Guidi fino al progettista Architetto Leonardo Bacchi, per passare al Presidente dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese Giorgio Frassineti, al presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Roberto Pinza, per concludere con il Sindaco Daniele Valbonesi e il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.



A seguire, in piazza verrà allestita una grande tavolata imbandita di tante cose buone offerte dalle numerose associazioni di volontariato del paese, intrattenimento per i più piccoli, musica. Alle 21, sarà la volta della Compagnia dei Folli con lo spettacolo “Luce”, a cui seguirà uno spettacolo pirotecnico e l'accensione dei tradizionali “Fuochi a maggio” nell'alveo del Bidente, per dare il benvenuto alla bella stagione. La serata proseguirà, infine, con la musica itinerante di “Orto sociale”.



“Dopo tanti mesi di disagi, finalmente torniamo a goderci la nostra piazza Matteotti: la nuova pavimentazione e la riorganizzazione della circolazione permetteranno di unire la necessità di transitare con i mezzi alla sicurezza e alla piacevolezza di uno spazio pedonale - conclude il sindaco Daniele Valbonesi -. Piazza Matteotti deve continuare ad essere il “salotto buono” del nostro paese, luogo di incontro per le persone, porta di accesso alle bellezze naturali come il Parco Fluviale e il Parco Giorgi".